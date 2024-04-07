美坦克延遲交台 傳因參與聯演

【本報綜合報道】台灣傳媒上周六報道，台灣向美國採購108輛M1A2T主戰坦克，首批38輛原定今年中交付抵台，但現時可能推遲。台灣軍方內部傳出，因為美國軍方邀請台灣新主戰坦克及在美接裝的官兵參與下半年聯合演習，因而影響主戰坦克運台時間表。台灣陸軍司令部表示，涉外軍事交流均依年度計劃執行，不評論援例。

或年尾供首批38輛M1A2T 報道指出，生產M1A2T主戰坦克原廠的量產速度為每月4輛，售給台灣的有30餘輛出廠，並由台灣裝甲部隊接裝官兵進行各項測試及接裝訓練。由於要抽出來參與美方聯合演習的主戰坦克數量可能多達18輛，演習時間是今年下半年，首批38輛M1A2T主戰坦克交貨時程可能延至第4季。

台灣陸軍司令部表示，M1A2T主戰坦克交裝整備事項均依工作節點執行，進度正常；又指出陸軍秉持訓練不間斷原則，坑子口訓場工程採取分區、分段、分時整建，班隊施訓依工程施作間隔適切調整流路。前空軍副司令張延廷認為只是藉口，這次M1A2T主戰坦克延誤的解釋權在美方，台方只能夠接受，可能有一批M1A2T主戰坦克留美訓練，但不會參與美國聯合演習，只是期末驗收。