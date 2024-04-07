耶倫致詞 再強調反對中美脫鈎

【本報綜合報道】正在訪華的美國財政部長耶倫上周六連續第二天在廣東省廣州市，與中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會晤。耶倫當天結束在廣州市的活動，將轉往北京市。她上周五在中國美國商會主辦的活動致詞時，再次強調反對中美兩國「脫鈎」。

耶倫與何立峰在多輪會談中，圍繞落實中美元首重要共識，就兩國及全球宏觀經濟形勢、中美經濟關係及全球性挑戰，進行深入、坦誠、務實、建設性的交流，一致同意在中美經濟和金融工作組下討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應，雙方同意繼續保持溝通。

耶倫上周五參加中國美國商會主持的活動，並向美國在華企業發表演講。她指出，廣州這座城市在中國經濟史上有獨特地位，還在外國對華投資目的地中名列前茅，包括來自世界500強企業的投資，這裏很適合她來強調中美之間強大的經濟聯繫；又稱中國有龐大且不斷壯大的中產階級，對美國製造商和其他公司來說是巨大市場，總統拜登和她都堅決反對中美兩國脫鈎，兩國之間完全的經濟分離既不現實也不可取。

華使指產能過剩威脅屬偽命題 另一方面，中國駐美國大使謝鋒上周五就「新質生產力」和中國經濟形勢接受美國傳媒訪問，他認為開放應該雙向互惠，不是某個國家的「獨角戲」，而是各國的「大合唱」。對於有些人指摘中國產能過剩對其他國家構成威脅，他稱這是一個偽命題。他認為，全球範圍來看，優質產能不是過剩，反而是嚴重不足，人們應該擔心的不是中國經濟會否崩潰，而是脫鈎斷鏈阻礙全球經濟復甦、地緣政治衝突顛覆持續80多年的國際和平。