菲指日自衞隊擬在菲輪換部署

岸田文雄

【本報綜合報道】菲律賓駐美國大使羅慕爾德兹上周三透露，菲日兩國考慮讓日本自衞隊定期輪換部署菲律賓。日本已經決定向準盟友澳洲輪流部署航空自衞隊戰機，美國軍方也在菲律賓輪換部署，舉行聯合訓練，日本自衞隊可能採取類似形式。

羅慕爾德兹表示，菲日《互惠准入協定》談判有望今年完成，將為日本自衞隊在菲律賓輪換部署提供法律根據。輪換部署的日本自衞隊將執行巡邏任務，有關調派日本自衞隊赴菲律賓的談判在過去曾經討論，並將來繼續。羅慕爾德兹指出，菲律賓同時考慮與日本簽署訊息保護協議，希望把兩國的安全合作提升至盟友夥伴水平。

岸田冀日美同盟加強威懾 日本首相岸田文雄周三到訪美國白宮會晤總統拜登，兩人翌日與菲律賓總統小馬可斯舉行峰會。岸田文雄出訪前表示，希望與美國、南韓、菲律賓加強開發武器及軍事合作，指出安全保障形勢嚴峻及複雜，日本與美國及志同道合國家的國防工業合作極重要，希望在日美同盟內穩步提高威懾和應對能力，建立多層次的合作網絡。

羅慕爾德兹