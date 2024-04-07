中美重開海上軍事安全會議 美澳日菲今起南海演習

兩國元首上周通電話 關係暖化 中美兩國元首上周二通電話，同意繼續推進兩軍溝通後，中美兩國國防部宣布，上周三至上周四在美國夏威夷州檀香山召開今年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議，是自2021年底視像開會以來再次舉行同類會議。中方強調艦機安全與國家安全密不可分，堅決反對以航行及飛越自由為名危害中國主權及安全。言猶在耳，美國、澳洲、日本、菲律賓以該個名義，宣布今日在南海演習。

美國國防部上周五表示，印太司令部、太平洋艦隊、太平洋空軍的代表，與中國解放軍相關代表舉行會談。美國官員指出，中美雙方各派18名政府及軍方高層官員，討論兩軍艦機近年在太平洋地區的不安全及挑釁性近距離接觸。美方團長、陸軍上校弗朗西斯表示，與解放軍及區內其他軍事力量進行公開、直接、清晰的溝通，對避免發生事故及溝通錯誤至關重要。美國印太司令部稱，雙方在會上回顧過去數年與安全相關的事件，美方承諾在國際法許可下，維持海上及航空安全及專業操作。

中國國防部上周六發布消息，表示會議旨在推動兩軍關係健康、穩定、可持續發展，雙方在平等及尊重基礎上，就當前中美海空安全形勢進行坦誠、建設性交流，評估2021年中美海上軍事安全磋商機制會議以來的《中美海空相遇安全行為準則》執行情況，討論改進中美海上軍事安全問題的措施。中方強調解放軍繼續依法依規回應危險挑釁行動，堅定維護自身領土主權及海洋權益，維護地區和平穩定。

4國稱護航行及飛越自由 與此同時，美國、澳洲、日本、菲律賓上周五宣布，今日在南海的菲律賓專屬經濟區海域展開海上合作活動，聲稱要維護航行及飛越自由，同時重申2016年南海仲裁案裁決對爭端各方均具有法律約束力。美澳日菲在聯合聲明表示，今次演習是為了表明加強地區及國際合作，支持自由及開放印太地區的集體承諾。部隊將會以符合國際法及各國國內法律和規則的方式展開活動，適當考慮航行安全和其他國家權益。

菲律賓國防部長特奧多羅指出，菲方實施「群島綜合防禦概念」，包括加強及深化與所有國家合作與協同，維護地區和平與穩定及以國際法為基礎，尤其是《聯合國海洋法公約》的良好海上秩序。一系列雙邊和多邊海上自衞活動，是菲方建設獨立及集體自衞能力的步驟。今次演習表明菲美澳日人民之間，持久友誼和夥伴關係。本報綜合報道