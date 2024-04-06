北約七十五年 世界愈變愈亂

今年4月4日北約慶祝成立75周年，這個組織成立的宗旨是防衞性的，為了保障成員國不受非成員國的攻擊或入侵。75年來北約經歷了翻天覆地的改變，本來是維護北大西洋安全、防範蘇聯領導的華沙軍事集團威脅的組織，漸漸變成是攻擊性的軍事集團，發動過伊拉克、科索沃及阿富汗戰爭，2022年更捲入如今還在發展中的俄烏戰爭。其實北約成員國在蘇聯解體後已經解除威脅，但北約仍繼續擴充到如今的32個成員國，還計劃將影響力擴展到亞洲。

北約如今有兩大問題，一是它自以為是成功戰勝蘇聯及保障西方利益的架構，故不斷擴展以維護其霸權利益，鞏固所謂「基於規則的國際秩序」，因此不斷妖魔化及打壓俄羅斯和中國。

不斷擴張 引發紛爭 第二個問題是北約75年來基本上無往不利，它的成功像是長期以來都沒有甚麼風險及代價，連西方媒體也一直大力宣傳北約擴張，曾計劃招攬格魯吉亞，結果引發俄羅斯2008年的攻擊。而俄烏戰爭爆發初期，北約認為可以用經濟制裁及武器援烏解決，人民不會感覺到會引發第三次世界大戰，以及要付出沉重的經濟代價；到最近烏克蘭瀕臨潰敗，過去的大安旨意宣傳才走向破滅。

芬蘭及瑞典近期的加入，對北約特別是美國來說，其實並非好事，北約的負擔會更大。另外，北約第五條款中制訂的集體安全及共同行動，其實並不代表一個成員國被侵犯，就大家一齊參戰，而是啟動機制共同應對，弱的成員國不能奢望超級大國如美國會立即披甲上陣。拜登政府也聰明地一直堅持美軍不會進入烏克蘭。

現實主義的軍政專家學者相信，北約及烏克蘭已經意識到俄軍掌控戰場主動權，俄佔領土不單止不會歸還，再耗下去的話，俄軍將會佔領更多烏克蘭土地，美俄雙方正在尋找適當時機和談停戰。不過，往後發展北約不會甘心罷手，還會伺機在烏克蘭及俄羅斯周邊的各前蘇聯加盟共和國搞顛覆，對俄產生威脅及圍堵。俄羅斯也一樣，會在歐洲以各種利益拉攏不同國家，藉此打擊北約，以及使歐盟內部分裂，而歐洲個別國家亦會有更多內部爭議。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻