兩岸國際

柴犬「獲聘」坐櫥窗招客
中國福建省泉州市一間服裝店老闆在店內飼養一隻柴犬，發現牠喜歡坐在店門櫥窗後，決定讓牠「上班」施展才華。老闆陳先生介紹，柴犬每天坐在櫥窗4至5小時，會為牠穿上可愛衣服以招攬客人。偶爾有客人來訪，牠還會到店門外讓人撫摸，十分乖巧。牠如今在店內年資約一年，成功招攬不少顧客。
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