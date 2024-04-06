10歲女兩戰勝癌魔 冰球隊授殊榮恭賀

獲讚揚奮鬥精神 冀鼓勵同路人 美國賓夕凡尼亞州費城一名年僅10歲的女童年紀輕輕已經歷人生高低起伏，她2021年確診患有罕見兒童癌症，去年5月又遇上病情復發，所幸最近得以完成治療，再度抗癌成功。她日前更獲該國冰球隊紐約遊騎兵選為榮譽隊友，鼓勵和讚揚其奮鬥精神。

盧維斯（Sonya Luvis）7歲時確診神經母細胞瘤，胃部有一個網球大小的腫塊，是費城兒童醫院醫生治療過最大的同類腫瘤。為了化療，她第一次理髮便要剃光頭，但她依舊保持樂觀心態，計劃如何享受長回頭髮的樂趣，更希望把頭髮染成鮮艷的顏色。

雖然盧維斯病情一度好轉，可惜好景不長，癌症又於去年5月復發。幸好她獲得慈善機構施以援手，得以免費接受尖端療法和最好的服務。前後經過3年的艱難治療歷程，她終於在去年10月再次治愈癌症。

成紐約遊騎兵榮譽隊友 盧維斯日前獲邀出席為癌症兒童籌款的慈善冰球活動，並分享治病感想，她坦言十分高興能成為紐約遊騎兵隊榮譽隊友，希望能鼓勵其他患癌兒童在困難時期保持積極和耐心，正如紐約遊騎兵隊所說：「紐約永不言棄。」本報綜合報道