小林製藥傳1月已知紅麴問題

【本報綜合報道】日本小林製藥旗下含有紅麴的保健食品爆出安全問題，至今造成5名消費者死亡，188人留醫治療。當地傳媒周四引述消息指出，小林製藥實際上在今年1月就已經得悉有消費者腎功能受損，但直到上月底才宣布回收產品。小林製藥總公司所在地大阪市表明，將調查小林製藥內部資訊共享問題。

大阪將查藥廠內部資訊 知情人士透露，小林製藥今年1月15日接到醫生報告首宗紅麴食品的腎病病例。小林製藥3名內部董事、社長小林章浩和內部幹部之後開始討論應對措施，當時認為不應知會另外4名外部董事。直至上月22日小林製藥才向外部董事報告事件，小林章浩同日公開宣布回收旗下有關產品並鞠躬致歉。

距離首次得悉紅麴問題已過去超過兩個月，小林製藥尚未向大阪市政府正式通報。大阪市長橫山英幸表示，正集中調查紅麴問題原因並防止損害擴大，並強調檢視小林製藥公司內部運作機能也重要，政府將調查小林製藥是否有及時向公營機構報告事件，如有必要將安排到總部實地視察。