洛城竊匪闖金庫掠2.34億

當地史上最大宗現金被盜 職員翌日始知道 美國洛杉磯在復活節期間發生一宗巨額失竊案，賊人本周日晚在聖費爾南多谷（San Fernando Valley）的一個貨幣儲存設施內，盜走了多達3,000萬元（美元‧下同，約2.34億港元）的現金，職員翌日打開金庫才發現這宗驚人的爆竊案。這是洛杉磯史上最大的現金盜竊案之一，聯邦調查局（FBI）及洛杉磯警方已展開調查。

洛杉磯警察局長莫拉萊斯（Elaine Morales）稱，這宗爆竊案發生在周日晚上，地點是西爾馬（Sylmar）一個處理和儲存來自區內企業現金的設施。案件充滿謎團，有知情人士指，盜竊集團打破了一間保安公司大樓的屋頂，進入了金庫，但不知道他們是如何避開警報系統。

未觸警報 或專業團隊所為 另有來自執法人員的消息指，除屋頂之外，賊人還有破壞大樓側面的牆壁，他們在犯案期間至少觸發了一個警鐘，但該警鐘沒有連接到當地的執法部門；而更令人好奇的是，很少人知道該夾萬存放着巨額現金。有專家認為，這宗爆竊經過精心策劃，是「專業團隊」所為，他們知道如何進入高設防的設施而不被發現，且竊匪很可能掌握了一些內部情報。

洛杉磯此前最大宗的現金劫案發生在1997年9月12日，當時一間保安公司被劫走1,890萬美元（約1.47億港元）。最終，6名涉案男子被逮捕，當中包括一名保安公司前員工。另外，在最新一次劫案發生的近兩年前，有高達價值1億美元（約7.8億港元）的珠寶被人從一輛大型運貨卡車上劫走，至今仍未破案。本報綜合報道