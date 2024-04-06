解決烏危機 俄外長撐華倡議
【本報綜合報道】烏克蘭與俄羅斯爆發戰爭逾兩年，中國去年發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談等12項主張。俄羅斯外交部長拉夫羅夫周四表示，中國提出解決烏克蘭問題的倡議，是至今最合理的方案。
拉夫羅夫表示，中國去年已經提出最明確的方案，即上述《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，對俄方來說最重要的是，該文件基於對俄烏衝突原因及消除這些根源必要性的分析，其結構是從綜合到具體都符合邏輯。雖然有聲音批評方案含糊不清，但他認為這是偉大中華文明提出討論的一個合理方案。
指烏方案如菜單
拉夫羅夫指出，烏克蘭總統澤連斯基提出的和平方案如同一份菜單，「你可以從中選擇你想要的」；中國的和平方案與之不同，內容是相互關聯、互為制約。俄羅斯外交部周三表示，拉夫羅夫計劃近期訪華並與中方官員舉行會談，預料討論雙邊合作、聯合國、金磚國家、上海合作組織、二十國集團相關工作，以及包括烏克蘭危機在內一些熱點問題。
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