無人機襲俄空軍基地 烏稱受損嚴重

【本報綜合報道】烏克蘭又對俄羅斯發動源頭打擊，繼煉油設施及自殺式無人機工廠後，烏方周四深夜至周五凌晨出動大批無人機攻擊俄方境內多地，主要目標是羅斯托夫州一個空軍基地。俄羅斯國防部宣稱總共擊落53架無人機，其中44架在羅斯托夫州；烏克蘭傳媒引述知情消息人士報道，6架俄軍飛機被摧毀，另有8架受損。

俄羅斯國防部表示，挫敗烏克蘭使用定翼無人機，對俄方境內目標實施恐怖襲擊的企圖，除了羅斯托夫州外，防空部隊分別在薩拉托夫州、庫爾斯克州、別爾哥羅德州各擊落一架無人機，6架在克拉斯諾達爾邊疆區被截擊。羅斯托夫州有8人受傷，現場是距離機場不遠的莫羅佐夫斯基區，墜落無人機的爆炸裝置爆炸，傷者送院。

烏克蘭傳媒周五報道，今次無人機空襲行動由軍方及安全部門聯手執行，目標是莫羅佐夫斯基空軍基地，上址部署蘇27戰機及蘇34戰鬥轟炸機。消息人士表示，俄羅斯利用這些軍機空襲烏克蘭軍事據點及前線城市，宣稱空襲行動造成俄方大約20名士兵死傷，又形容這是一場重要的特別作戰行動，大幅降低俄方部隊的戰鬥潛力。

烏官員暗示擴大目標 俄羅斯韃靼斯坦阿拉布加經濟特區的自殺式無人機工廠周二遭烏克蘭無人機千里奔襲，烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫周四表明不會評論、證明或否認襲擊，但樂見有「良好飛行物」到達韃靼斯坦軍事設施；初步數據顯示襲擊對工廠生產能力造成重大損害，難以恢復運作。他認為今後仍然有類似「喜悅」，範圍還會擴大。