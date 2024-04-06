美烏擬建雙邊安全協議

北約秘書長拒出兵 僅供武器及彈藥 周四是跨大西洋軍事聯盟北約成立75周年紀念日，成員國外交部長出席北約－烏克蘭理事會會議，秘書長斯托爾滕貝格表明沒有計劃向烏克蘭派遣士兵，強調繼續提供武器及彈藥。美國國務卿布林肯表示，美國正在與烏克蘭制訂雙邊安全協議，盟國將加倍軍事援助烏克蘭，並強調烏方將來必定成為北約成員國。

北約外交部長會議周三至周四在比利時布魯塞爾的北約總部舉行，最後一天不但召開北約－烏克蘭理事會會議，也與印太地區夥伴澳洲、日本、新西蘭、南韓，以及歐盟舉行會議。斯托爾滕貝格宣稱，北約自1949年4月4日成立以來，一直都是歷史上最強大及最成功的聯盟。他歡迎成員國近期加強支援烏克蘭的措施，包括德國出資協助捷克提出的火炮倡議、英國援助上萬架無人機、法國提供更多導彈及裝甲車等，但也指出「我們需要做得更多」，需要以更堅定、更持續的基礎支援烏克蘭。

烏克蘭外交部長庫萊巴也出席北約－烏克蘭理事會會議，會上討論加強援助烏克蘭的戰略，議程包括商討若美國前總統特朗普當選下屆總統，如何確保不影響援助烏克蘭；選項是把由美國領導、協調軍事援助的烏克蘭防務聯絡小組，交由北約控制。

斯托爾滕貝格指出，軍事援助不但對烏克蘭很重要，也對整個北約及跨大西洋安全很重要，北約正在尋求以更強的方式，組織對烏克蘭的支援並討論長期財政承諾。他又稱，烏克蘭沒有要求北約直接軍事參與衝突，北約正在協助烏方自我防衞。

美稱烏必成北約成員國 布林肯在會後表示，美國在內所有國家都將加倍努力，並在必要時加倍尋找烏克蘭需要的資源，並聲稱愈來愈擔心俄羅斯在中國、北約、伊朗的支持下，壯大自身國防工業基礎。他同日與庫萊巴舉行雙邊會談，討論最近受俄羅斯襲擊而遭重創的烏克蘭能源行業，以及戰場需求，表明北約對烏克蘭的支持仍然堅如磐石，又透露北約今年7月9日至11日將在華盛頓舉行峰會，屆時將架起橋樑幫助烏克蘭加入北約。本報綜合報道