交戰時軍艦故障 丹麥國防參謀長免職

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動持續攻擊紅海地區船艦，丹麥是其中一個派出軍艦到區內護航的歐美國家，但參與任務的一艘護衞艦與敵軍無人機交火期間，防空系統一度「死機」半小時。雖然軍艦最終及時恢復作戰能力，卻需要提前大約兩周回國。這宗戰力故障事件令涉嫌知情不報的國防參謀長，周三被政府解除職務。

丹麥護衞艦伊萬‧休特菲爾德號今年1月29日啟航前往紅海，參與美國為首的「繁榮守護者行動」護航任務；上月9日，青年運動向歐美國家軍艦發動大規模攻擊，出動至少15架無人機施襲，其中4架被伊萬‧休特菲爾德號擊落；該艦周四返抵丹麥科瑟海軍基地。惟丹麥傳媒周二披露，伊萬‧休特菲爾德號交戰期間曾經故障。

報道指出，伊萬‧休特菲爾德號在長達一小時的交戰中，不但一半時間無法使用防空導彈，更有多達一半從兩門76毫米艦炮發射的炮彈，過早及在靠近軍艦的位置引爆。防空系統最終重新啟動，該艦總共發射3枚防空導彈及50枚至100枚炮彈擊落來襲無人機。艦長上月13日向總部交代情況，稱大量消耗彈藥將嚴重削減作戰能力。

涉知情不報 防長稱失信任 丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）宣稱，他在傳媒報道後才知悉伊萬‧休特菲爾德號作戰期間故障，因此對國防參謀長倫特費爾（Flemming Lentfer）失去信任。惟當地傳媒指出，國防部上月15日在會議收到有關通報；針對伊萬‧休特菲爾德號疑似提前離開戰區一事，國防部強調該艦回國日期在開始時已經制訂。

另艦測試失誤 需關航道 丹麥國防部也在伊萬‧休特菲爾德號回國之際，公開該艦作戰室事發時迎戰無人機的畫面，可見該艦先後發射防空導彈及艦炮，成功令目標摧毀或墮海；作戰室官兵從監控畫面目擊戰果後，都拍掌歡呼及互相鼓勵。值得留意的是，國防部提供的影片顯示作戰期間，有全副武裝的官兵在甲板位置操控機槍，相信是軍艦最後防線。

禍不單行的是，丹麥護衞艦尼爾斯‧尤爾號周四在科瑟海軍基地測試魚叉反艦導彈時，激活導彈推進器。政府緊急關閉連接波羅的海之主要航道大貝爾特海峽及其上空，擔心導彈意外發射及碎片墜落；最終判斷沒有發射風險而同日傍晚解除封鎖。