聯國將審決議 籲對以武器禁運

【本報綜合報道】總部設在瑞士日內瓦的聯合國人權理事會昨天將審議決議草案，呼籲對以色列實施武器禁運，理由是巴勒斯坦加薩地帶可能存在種族滅絕的風險。

決議草案文本譴責以色列在加薩地帶人口稠密地區，使用具有大範圍影響的爆炸性武器，「嚴重關切」爆炸性武器對當地醫院、學校、水、電和住所造成的影響；呼籲各國停止向以色列出售或轉讓武器、彈藥及其他軍事裝備，並要求以色列履行其防止種族滅絕的法律責任、結束對巴勒斯坦領土的佔領，立即解除對加薩地帶的「非法封鎖」及一切其他形式的「集體懲罰」。

指加薩存種族滅絕風險 決議草案還呼籲在加薩地帶立即停火，並譴責以色列利用讓平民捱餓作為戰爭手段及其可能構成種族清洗的行動，敦促所有相關國家防止身處加薩地帶的巴勒斯坦人被強制遷移。草案要求聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處必須獲得足夠的資金，亦重申對以色列違反國際法的批評，不能夠與反猶太主義混為一談。

決議草案一旦獲得通過，將標誌着聯合國人權理事會首次對加薩地帶戰事表明立場。該草案由巴基斯坦代表伊斯蘭合作組織56個聯合國成員國中的55個國家提出，阿爾巴尼亞沒有參與。共同提案國還有玻利維亞、古巴、巴勒斯坦駐日內瓦代表團。