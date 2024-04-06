伊朗倘本土攻擊報復 以稱強烈回應

【本報綜合報道】以色列周一空襲伊朗駐敍利亞首都大馬士革大使館，炸死伊朗革命衞隊精銳部隊聖城旅地區指揮官等人，伊方表明必定報復。美國傳媒周四報道，以色列向美國表明，若伊朗從領土發動反擊，以方將強烈回應，令當前衝突升級。

報道指出，自從以色列去年10月與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯爆發全面衝突以來，伊朗一直利用分布在黎巴嫩、敍利亞、伊拉克、加薩地帶的「抵抗軸心」武裝勢力攻擊以色列，但是沒有直接從本國領土發動攻勢；一旦伊朗直接出手對付以色列將是史無前例的舉動，有可能令中東地區爆發地區性的戰爭，不只局限於加薩地帶。

以美防長通話討論戰局 以色列官員向美國傳媒宣稱，情報顯示伊朗可能在本土發射長程彈道導彈、巡航導彈或無人機攻擊以色列，以色列國防部長加蘭特周三與美國國防部長奧斯汀通電話時詳細討論此事，兩位國防部長也討論如何更好地協調雙方行動，準備好因伊朗報復而引致的升級局面。美國已經向伊朗表明，沒有參與大馬士革空襲或事前知情。

以色列總理內塔尼亞胡周四主持安全內閣會議時指出，伊朗多年來直接或透過代理人採取針對以色列的行動，因此以色列正在針對伊朗與其代理人採取行動，包括防禦及進攻層面。值得留意的是，美國總統拜登不滿內塔尼亞胡處理加薩地帶戰事的手法，但他周四與對方通電話時表明，以色列面對伊朗威脅時得到美國強烈支持。

另外，死於以色列空襲的7名聖城旅人員，他們的遺體已經運回伊朗，最高精神領袖哈梅內伊周四為死者主持葬禮禱告，同時慰問一眾死者家屬，他周二揚言伊朗必定令以色列為自己犯下的罪行而感到後悔。此外，昨天是一年一度的國際聖城日，伊朗全國都有民眾上街聲援巴勒斯坦人，同時譴責以色列在加薩地帶的罪行。