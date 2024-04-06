拜登施壓 以即放寬援加薩

與內塔尼亞胡通話 警告需有具體護平民計劃 巴勒斯坦加薩地帶人道主義情況持續惡化，周一更發生以色列軍隊炸死民間救援組織人員。美國總統拜登周四與以色列總理內塔尼亞胡通電話時，罕有發出如同「最後通牒」的直接命令，要求以方採取三大措施緩解危機，否則美方將改變政策。以色列隨即答應有關要求，並解除兩名涉及空襲的高級軍官職務。

根據白宮周四發布的新聞稿，拜登當天與內塔尼亞胡討論加薩地帶形勢時，強調不論是以色列空襲人道主義工作者，還是加薩地帶整體人道主義形勢都是不能夠接受，並明確指出以色列需要宣布及實施一系列詳細、具體、顯著的措施，應對平民受傷害、人道主義苦難、援助工作者安全的問題。新聞稿同時指出，「他（拜登）明確表示美方的加薩地帶政策，將取決於我們對以色列立即採取這些措施的評估」。

拜登也要求內塔尼亞胡授權以色列談判代表，立即達成一個停火及釋放人質的協議，重申一個立即實行的停火，對穩定及改善加薩地帶人道主義形勢、保護無辜平民是必不可少。

外界形容白宮的新聞稿字眼「散發」火藥味，美國傳媒引述知情高級美方官員報道，拜登在電話中向內塔尼亞胡表明，隨着人道主義工作者死於以方空襲，美方已經失去耐性，要求對方立即根據其指示，緩解加薩地帶人道主義危機。

以開放港口及口岸運物資 以色列總理辦公室其後宣布，暫時開放阿什杜德港口供人道主義物資運送，並自去年10月與回教激進組織哈馬斯開戰以來，首次開放受戰火破壞的加薩地帶北部埃雷茲口岸，也增加接收來自約旦、通過凱雷姆沙洛姆口岸運入加薩地帶的人道主義物資數量。以方表示，增加對加薩地帶的援助預防人道主義危機，對確保繼續戰鬥及實現戰爭目標是關鍵。白宮表示歡迎，呼籲以色列立即實施這些拜登提出的措施。

美國傳媒指出，拜登警告內塔尼亞胡，一旦加薩地帶危機惡化，他及其領導的以色列政府將要負上責任。值得留意的是，白宮國家安全委員會發言人柯比周三表示，以色列完成空襲人道主義工作者的調查前，美國不會考慮改變政策，但翌日指出白宮希望以方「數小時及數天內」作出真正的改變，否則美方將改變政策。身在比利時布魯塞爾的美國國務卿布林肯強調，以色列絕不能夠再次襲擊人道主義工作者。

襲人道組織車隊 兩軍官撤職 以色列國防軍昨日公布無人機空襲國際人道主義救援組織世界中央廚房的調查結果，除了上述涉事高級軍官被撤職外，也正式訓斥另外3名高級指揮官。調查發現，涉事軍官懷疑世界中央廚房車隊當時載有哈馬斯槍手，雖然他們不是對此判斷很有信心，但仍然下令發動空襲，導致7名人道主義工作者身亡，做法違反軍方守則。本報綜合報道

人道主義物資通過凱雷姆沙洛姆口岸運入加薩地帶。（Getty Images圖片） 加薩地帶局勢最新發展（截至4月4日） 拜登 內塔尼亞胡