劣質期刊名錄 多校學報上榜

【本報綜合報道】內媒周四報道，山西工程技術學院教師工作部周二公布一批罔顧學術質量、管理混亂、商業利益至上，造成惡劣影響學術期刊，包括《山西財經大學學報（財經理論與高等教育研究）》等，將以職稱評定不予認定方法處理，同時提醒「各位老師在近期投稿時注意長期影響，決定是否避開存在爭議的不良影響期刊」。

加強學術道德 山西工程技術學院教師工作部在《關於公布不良影響期刊名錄及處理辦法的通知》解釋，為了進一步加強學術道德及科研誠信建設，經教師工作部搜集整理，並組織相關專家分類論證，已把有問題學術期刊列為不良影響期刊。

在通知附件中，校方公布《不良影響期刊目錄》，包括2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年及2018年「不算刊物名稱」。上述名單涉及多份高校學報，例如2011年名單中的《長春理工大學學報（高教版，曾用名綜合版）》及2013年名單中的《長江大學學報（社科版）》等。