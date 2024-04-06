違法解僱奔喪員工 物業公司罰款近6萬

【本報綜合報道】上海一名楊姓男清潔工前年因父親病故，向任職的物業公司申請喪假，多日後卻被要求復工。他告知公司因少數民族喪葬習俗，仍需兩周處理後續喪殯事宜，並向對方提交村委會開具的證明，公司仍以連續曠工為由將其解僱，楊男將公司告上法院，要求對方支付違規解僱賠償金。上海普陀區人民法院近日宣判，物業公司違法解僱，要求賠償約5.4萬元人民幣（約5.9萬港元）予楊男，雙方未有上訴。

內媒報道，法院表示，物業公司因楊男原本工作地點協議期滿，在不改變對方工作內容及僱傭待遇前提下，通知其調往新工作地點，具有合理性。新工作地點雖對楊男通勤產生一定壓力，但位於交通可達之處，且通行時間未有過分增加，未對他造成嚴重負擔，同時物業公司承諾為對方安排住宿和提供交通津貼，楊男應服從安排。

少數民族習俗 需兩周始復工 惟楊男收到工作調動通知，已向公司出示治喪事證明，表示需待父親下葬13天後才能復工，告假理由和時間符合所在少數民族的鄉間習俗，但公司未有體恤，仍以曠工、嚴重違反規章制度為由予以解僱，不符合社會倫理，故作上述判決。