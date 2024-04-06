南通市突禁售殯儀品 紙紮屋仍大賣祭先人

未見部門執法 製造商續批發 江蘇省南通市日前發通告，禁止全市範圍內任何單位和個人製作、銷售冥幣紙錢等殯葬用品，引發爭議。內媒周四報道，不少民眾仍保留燒紙紮屋給去世的親人的風俗，殯葬用品製造商則從中賺取暴利。

南通市民政局、南通市市場監督管理局上周一聯合發布通告稱，為進一步推動該市殯葬改革，摒棄喪葬陋俗，倡導文明祭祀，淨化城市環境，根據《大氣污染防治法》《殯葬管理條例》《江蘇省殯葬管理條例》等法律法規，全市範圍內禁止任何單位和個人製造、銷售冥幣紙錢、紙紮實物等封建迷信殯葬用品。

在南通市經營殯葬用品的店舖老闆何升（化名）曾擔憂稱，當局政策來得非常突然，由於冥幣、元寶、黃紙和紙紮用品都是提前進貨，價值5、6萬元（人民幣‧下同，約5.4萬港元至6.4萬港元），若全部報廢損失較大。在周四清明節正日，何升向記者表示，清明肯定比平時生意好一點，今年生意沒太大變化。不過，他提到現時祭祀使用燒紙的情況確實比前幾年少多了。對於政府禁售冥幣紙錢等殯葬用品的通告，何升表示迄今沒有執法人員上門檢查。

「樓」高3米 每個售約$3200 內媒指截至周四，對於這則通告實際如何執行，當地有關部門尚未做出進一步的解釋和回應。但居住在南通市通州區的月如（化名）表示，其爺爺為3名已逝親人訂購紙紮的建築物，約高2.5米至3米，僅比真的房子小一些，相信家中長者認為這可能是最後一次辦理祭祀，所以特別豪華。他們將這種紙紮的建築物稱為「紮庫」，每個索價不超過3,000元（約3,250港元）。

有從事批發殯葬用品的業者指出，他們以極低的價格從生產商入貨紙紮屋，10套以內批發價每套408元（約441港元），100套起訂可以做到單價最低300元（約325港元），但他們能以2,000元（約2,163港元）的零售價賣出市場。本報綜合報道