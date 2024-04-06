紐約市長缺席蔡英文僑宴 疑大陸施壓
【本報綜合報道】美國傳媒周三報道，台灣總統蔡英文去年3月出訪友邦過境紐約時舉辦僑宴，美國在台協會主席羅森伯格等多名重量級政客出席，但獲邀的紐約市長亞當斯（Eric Adams）疑似因中國大陸官員游說，最終缺席。
總領事親自游說
美國傳媒透過紐約州《資訊自由法》，取得當時中國大陸駐紐約總領事黃屏致紐約市政府的信件內容，顯示在蔡英文過境紐約前數周，他親自游說紐約市政府官員不要與台灣人有任何官方互動，並警告亞當斯如出席上述僑宴，可能損害紐約與中國大陸的友誼。此外，黃屏被指試圖在同一時間舉行另一場晚宴，與歡迎蔡英文的僑宴撞期。
黃屏對紐約市政府表示，知道台灣當局邀請紐約市政府官員出席蔡英文的歡迎晚宴及其他公開活動，希望紐約市政府關注陸方關切，避免與蔡英文有任何形式的官方接觸。報道指出，該信件經由紐約市長亞裔事務主任鄭祺蓉轉交市政府其他高級官員，聯邦調查局今年2月曾經搜查鄭的兩處物業，原因未明。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：