紐約市長缺席蔡英文僑宴 疑大陸施壓

【本報綜合報道】美國傳媒周三報道，台灣總統蔡英文去年3月出訪友邦過境紐約時舉辦僑宴，美國在台協會主席羅森伯格等多名重量級政客出席，但獲邀的紐約市長亞當斯（Eric Adams）疑似因中國大陸官員游說，最終缺席。

總領事親自游說

美國傳媒透過紐約州《資訊自由法》，取得當時中國大陸駐紐約總領事黃屏致紐約市政府的信件內容，顯示在蔡英文過境紐約前數周，他親自游說紐約市政府官員不要與台灣人有任何官方互動，並警告亞當斯如出席上述僑宴，可能損害紐約與中國大陸的友誼。此外，黃屏被指試圖在同一時間舉行另一場晚宴，與歡迎蔡英文的僑宴撞期。