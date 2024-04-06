耶倫籲建中美企業公平環境

於廣州晤中方官員及美商界 稱華措施礙競爭 美國財政部長耶倫昨日正式展開不足一年內第二次訪問中國的行程，先後在廣州市會見廣東省省長王偉中及國務院副總理何立峰。她呼籲在兩國企業之間建立公平競爭環境，擁有健康的經濟關係；中方表示進一步深入討論中美及全球經濟金融領域的重要問題，並就中美經濟關係一些重點關切作出妥善的回應。

耶倫昨日上午與王偉中會面時表示，美方致力於建立健康的經濟關係，但這需要為美國工人及公司提供公平的競爭環境，同時在美中兩國存在分歧的領域，展開公開及直接的溝通，包括中國的工業產能過剩問題，指出美國及其他國家擔心有關問題可能導致全球外溢效應。她又警告，中國對綠色能源、電動汽車、電池等技術的巨額補貼，可能導致過剩的商品湧入全球市場，削弱美國及其他國家的企業競爭力。

同日下午，耶倫先與美國商界領袖會面，聲稱聽到很多美國企業高級管理層表示，在中國發展業務可能有挑戰性，同時引述美國商會最近一項調查，三分之一在華美企表示與當地競爭對手相比，他們受到不公平待遇。她表示，美國看到中國推行不公平的經濟做法，包括對外國公司設置准入壁壘、對美國企業採取強制措施，認為結束這些不公平做法將有利於中國改善商業環境，打算在本周會議提出這些問題。

何立峰稱金融問題妥善回應 何立峰其後與耶倫舉行會談，表示「我們這次會面，主要任務就是要落實兩國元首會晤和通話達成的重要共識」。他指出，雙方討論中美兩國及全球經濟金融領域的重要問題，也妥善回應兩國經濟關係的重點關切。耶倫指出過去數個月，雙方建立的中美經濟和金融工作組持續會晤，並在一些重要且困難的議題取得進展。根據美國財政部公布的行程，耶倫與何立峰周六繼續雙邊會談，她同日下午轉往北京市。

此外，耶倫周四晚上被拍到在廣州市老字號陶陶居吃晚飯，網民發現她筷子用得不錯。她解釋，與各地人士接觸是工作關鍵部分，最佳方式是通過食物及當地餐館。

中美副商務部長華盛頓開會 與此同時，中國商務部副部長王受文周二至周五訪問美國華盛頓，與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）召開中美商貿工作組第一次副部長級會議。中國商務部周五表示，雙方就各自關心的商貿政策問題、兩國工商界提出的具體商業問題，客觀理性及專業務實地溝通，中方關切美國對華加徵301關稅、制裁華企等情況。美國商務部提出影響美企的商業及市場准入問題，對中國工業產能過剩影響的憂慮。

德總理與多名行政總裁訪華 另一方面，中國是德國最大貿易夥伴，德國總理紹爾茨去年發布戰略文件提出對中國「去風險化」，引起中方關切。英國傳媒周四引述消息報道，紹爾茨本月稍後訪問中國期間，德國多間主要工業公司的行政總裁將隨行，包括西門子、平治汽車、寶馬汽車等。德國總理展開重大外訪行動時，通常都有高級商務代表團隨行；今次紹爾茨訪華代表團名單，反映即使德方提出去風險化，經濟上仍然繼續依賴中國。本報綜合報道