唐一軍受查 傳涉恒大集團

唐一軍

【本報綜合報道】中國前司法部長、江西省政協黨組書記、主席唐一軍周二被通報涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。內地財經媒體昨日報道指，唐一軍在擔任遼寧省省長期間與內地房地產發展商中國恒大集團的爭議事件引起關注，今次調查或與此有關。

曾任遼寧省長 捲爭議事件 公開資料顯示，唐一軍2017年10月起任遼寧省委副書記、代省長、省政府黨組書記，翌年1月正式成為省長，此前曾長期在浙江寧波等地擔任公職。內媒引述多方渠道消息指，今次調查可能與他在寧波和遼寧的經歷有關，唐一軍主要的經濟問題都在上述兩地主政時發生。

據報道，唐一軍擔任遼寧省長逾兩年，恒大與遼寧的合作更緊密，在當地大舉投資房地產項目。惟恒大爆雷後留下爛尾樓，多個樓盤列入瀋陽「保交樓」名單。唐一軍被指幫助恒大掌舵人許家印取得盛京銀行的控股權，卻監管不力，盛京向恒大輸血逾千億元人民幣，最終變成爛帳，瀋陽國企不得不接盤並重組該銀行。