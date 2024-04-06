韶關暴雨 京廣高鐵延誤

【本報綜合報道】廣東進入強降雨、強對流多發季節，韶關、清遠等地出現暴雨。韶關市有關部門昨日表示，當地已疏散安置逾800人。受暴雨影響，京廣鐵路、京廣高鐵途經韶關地區的列車出現不同程度延誤，逾400名旅客出行受影響。

廣東省防汛防旱防風總指揮部周四召開全省強降雨防禦工作視像會商會議指出，此次強降雨持續時間長，降雨落區與上一輪強降雨過程高度重疊，累積雨量大，局部地區有大風及小冰雹，形勢不容樂觀。省防總決定於當晚6時啟動防汛4級應急響應。據不完全統計，韶關全市接報7條公路中斷，全市出現33處積水點，至昨日市區路面積水逐漸減退，臨時停運的大部分巴士路線逐步恢復營運。

華南中北部續強降雨 中國應急管理部指出，江南南部、華南中北部將有持續強降雨，國家防汛抗旱總指揮部啟動防汛4級應急響應。氣象部門預測周四晚至明日，江西南部、福建、廣西東北部、廣東中北部等地有大到暴雨，其中廣西東北部、廣東西北部等地部分地區有100至220毫米大暴雨，並伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。