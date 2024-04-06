台直升機救出受傷港人

花蓮強震增至12死 太魯閣600人待撤離 台灣花蓮海域周三發生7.5級淺層地震後，昨日凌晨再有5.3級餘震，目前增至12人死亡及1,106人受傷。太魯閣晶英酒店40多名員工受困在九曲洞，空勤直升機接送其中9名傷者上機，包括一名香港人。另外，地震中嚴重傾斜的花蓮市天王星大樓昨日開始拆卸。

昨日早上花蓮出現近500次餘震，當日凌晨發生的5.3級餘震，則再觸發警報。受到強震影響，花蓮多處路段坍塌、封閉，造成太魯閣晶英酒店員工和旅客至少600人滯留山上。

昨共3港人脫險 空勤直升機昨日一早升空，並搭載特搜6人及空投物資前往，其後接送其中9名傷者上機，包括7名台灣人、一名荷蘭人和一名香港人。其餘滯留人士將陸續由直升機前往接送，爭取盡快救出所有人。截至周四下午5時，香港入境處接獲34名港人求助及確認相關港人身處安全地方。求助人當中，有11人身處太魯閣地區，其中3人已安全離開受影響區域。

九曲洞仍有人未脫困，特搜隊員前一晚暫停搜救工作後仍不敢疏忽，仔細清點裝備放上車。花蓮縣消防局救災救護第一大隊長吳佳奇表示，他們已先給受困者最初步的物品補給，目前安全無虞在原地待救。由於附近通道有落石的狀況，地面部隊沒辦法挺進，搜救隊昨日再去接觸嘗試把他們帶回晶英酒店。救援人員昨晨在太魯閣砂卡礑步道搜救時，於一處石堆尋獲兩人，包括一男一女，他們分別上半身和下肢被大石壓住，心肺功能停止，已經沒有生命迹象，判定已明顯死亡。

傾斜大樓開始拆除 有38年歷史的天王星大樓在地震中嚴重傾斜，花蓮縣長徐榛蔚昨日早上9時主持地震災後天王星大樓拆除工程暨撫慰亡靈典禮，並上香叩拜，天王星大樓建築商用石錘敲三下撫慰亡靈。拆除預計兩周內完成，過程中會配合檢察官搜證，以確認是否涉及過失及刑事責任。部分住戶回到大樓欲回家拿取重要物品，因建築物仍有危險性遭拒。當局則指情況許可下，會盡量幫居民取回重要物品。

徐榛蔚另提到，花蓮深山的西寶小學物資救援方面，空勤總隊會持續空投物資，縣政府持續與小學以及中部橫貫公路附近居民保持聯繫以提供協助，工程團隊持續搶修，公路預計最快今日通車。住在天王星大樓7樓的康姓女老師逃出後折返住處救愛貓，卻受困罹難。康女飼養的愛貓至今仍未見蹤影，康女的友人轉發訊息指，目前沒有任何已證實的消息說明康女的愛貓已經不在，很有可能還在7樓，希望大家能幫忙注意，協助他們找到該貓。日本外務省昨日宣布，將捐贈100萬美元（約790萬港元）協助花蓮地震災後重建工作，台外交部對此表達誠摯感謝。本報綜合報道