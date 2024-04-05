電動滑板車更新軟件阻上班

智能科技產品多數時候能為生活帶來便利，但也有不稱心意的時候。印度新德里一名男子近日在網絡社交平台發布影片，顯示自己準備騎着智能電動滑板車上班時，車上的電子屏幕突然顯示其正在更新軟件，導致車輛在更新完成前無法行駛，讓他十分無奈。不少網民對此深有同感，有網民笑稱，工作來來去去，更新是永恒的。