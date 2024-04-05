恐襲刺激參軍 俄10天逾1.6萬人入伍
【本報綜合報道】俄羅斯國防部周三表示，莫斯科州音樂廳恐襲刺激民眾參軍，過去10天全國各地逾1.6萬人簽署合同入伍，準備前往烏克蘭作戰。大部分受訪的從軍民眾稱，主要動機是為恐襲死難者復仇。
在首都莫斯科和其他城市，願意簽合同加入俄軍的人數明顯增加。俄軍合同徵兵辦公室於過去一周半，錄得願意與國防部簽合同服役，參與特別軍事行動的人數顯著上升，平均每天有1,700人。自本年年初以來，已有超過10萬人簽合同加入俄軍。俄羅斯國防部長紹伊古早前透露，俄軍年底前將新編兩個諸兵種合成集團軍、14個師及16個旅。
俄：基輔政權由美控制
俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫稱，恐襲線索指向烏克蘭特務，眾所周知基輔政權不是獨立自主，而是完全由美國控制。他補充道，需考慮到回教極端組織「伊斯蘭國」及「阿蓋德」等恐怖組織由美國創建一事。俄羅斯對外情報局局長納雷什金則指，聯邦安全局（FSB）恐襲前曾收到美國情報部門的警告，但資訊過於籠統，無法確定施襲者及襲擊地點。
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