恐襲刺激參軍 俄10天逾1.6萬人入伍

在首都莫斯科和其他城市，願意簽合同加入俄軍的人數明顯增加。俄軍合同徵兵辦公室於過去一周半，錄得願意與國防部簽合同服役，參與特別軍事行動的人數顯著上升，平均每天有1,700人。自本年年初以來，已有超過10萬人簽合同加入俄軍。俄羅斯國防部長紹伊古早前透露，俄軍年底前將新編兩個諸兵種合成集團軍、14個師及16個旅。