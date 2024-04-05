警告法勿自找麻煩 俄：不要兵援烏克蘭

兩國防長罕有通話 紹伊古稱就緒和談 俄羅斯國防部長紹伊古與法國國防部長勒科爾尼周三罕有地通電話，紹伊古在通話中警告法方不要向烏克蘭派兵，並稱俄方已準備好參與會談，結束俄烏戰事。俄羅斯副外長格魯什科翌日指出，不接受法國總統馬克龍談及法國可能向烏克蘭派軍的言論。

今次通話據報由法方提出，是2022年10月以來首次。俄國防部在通話後發聲明稱，紹伊古告訴勒科爾尼，如果法國真的派兵烏克蘭「將為法國本身帶來問題」，但他沒有再詳細說明。馬克龍在今年2月曾公開表示，西方國家為了阻止俄羅斯勝出戰爭，不應該排除向烏克蘭派兵的選項。

和談草案 烏需棄入北約 紹伊古又在通話中指出，俄羅斯已做好「就烏克蘭問題進行對話的準備」，並強調如果沒有俄羅斯的參與，計劃在瑞士日內瓦舉行的和談將「毫無意義」。他又補充說，該會談可以以俄烏雙方於2022年3月在土耳其伊斯坦布爾舉行會談擬出的草案文件作為根據。該草案據報設想烏克蘭放棄加入北約並保持中立。

俄國防部又指，勒科爾尼對上月22日發生的莫斯科音樂廳恐襲表示哀悼，又試圖說服紹伊古相信烏克蘭及其西方盟友與該宗恐襲無關，但紹伊古堅稱俄方擁有情報，顯示烏克蘭參與策劃該恐襲。

有軍事專家認為，談話可能不僅涉及莫斯科恐襲事件，不排除勒科爾尼向莫斯科「保證」不會向烏克蘭派兵的可能性。

格魯什科昨日受訪時指：「俄外交部多次評論了法國總統關於北約軍人可能被派往戰區的言論。我重申，這些想法即便在布魯塞爾、華盛頓和該集團大多數其他國家都被否認。

然而，這些言論表明，西方準備走升級之路。」他批評在歐洲軍事政治局勢緊張的條件下，馬克龍之類的言論，不論具有何種外部或國內政治目的，對於負責任的政治家來說都是不可接受的。

另外，對於中國提出烏克蘭危機解決方案，俄羅斯外交部長拉夫羅夫昨日表示，中方倡議是迄今為止最明確合理解決衝突計劃，相反烏克蘭總統澤連斯基倡議只考慮到烏克蘭。本報綜合報道

紹伊古稱俄方已準備好參與會談。 紹伊古 勒科爾尼