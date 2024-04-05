日自民黨獻金醜聞 懲罰39人

包括參眾議員 屬19年最大處分 針對黨內早前爆出多名來自不同派系成員收受政治獻金回扣醜聞，日本執政黨自民黨昨天舉行黨紀委員會會議，一共處罰39人，其中勸告國會眾議員塩谷立及參議員世耕弘成退黨，同時暫停另一眾議員、前經濟產業大臣西村康稔黨員資格一年，屬該黨自2005年以來作出最大規模黨內處分。

自民黨根據黨章會後公布處罰多人，隸屬清和政策研究會（俗稱「安倍派」）塩谷立及世耕弘成所受處分最為嚴重，兩人均被勸告退黨，另外西村康稔及另一眾議員下村博文被停止黨員資格一年。自民黨處分分為8級，最嚴重是除名，其餘依次是勸告退黨及停止黨員資格。

日媒解釋，安倍派長期把政治獻金返還系內國會議員，直至2022年開始取消。然而，經塩谷立、世耕弘成、西村康稔及下村博文商討後，安倍派恢復有關做法，自民黨領導層認為上述人士責任重大。

此外，由於眾議員高木毅屬於安倍派幹部成員，擔任掌管該派系實務事務總長，因此亦被自民黨暫停黨員資格半年。另一安倍派核心人物、眾議員松野博一所受處分較輕，僅被停止黨內高層職務一年。

首相岸田文雄未受懲 針對志帥會（俗稱「二階派」）成員違規問題，前事務總長眾議員武田良太因未有記載1,000萬日圓（約52萬港元）以上政治獻金，與多人同被停止黨內高層職務一年。至於首相岸田文雄及宣布不參與下屆眾議院選舉的二階俊博，雙雙沒有成為處分對象。

面對自民黨重罰，塩谷立形容自己受到不公正、不合理對待，亦不滿岸田文雄身為黨總裁，應就收受政治獻金回扣風波負責，卻獲排除在處分名單之外，對此表示不滿。本報綜合報道

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