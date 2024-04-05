WhatsApp曾多地死機 35分鐘後始復常

【本報綜合報道】美國Meta公司旗下、全球用戶逾20億的即時通訊軟件WhatsApp，於香港時間周四凌晨約2時左右在多達50個國家及地區「死機」，用戶無法連接服務，不能收發訊息。相關情況在約35分鐘之後逐漸回復正常。此外，蘋果公司多款應用程式亦出現服務中斷，包括App Store、Apple TV+和Apple Music等，影響全球多地用戶，其後已恢復正常。

來自印度、英國、巴西、波蘭、瑞士、荷蘭、加拿大等國家數以十萬計的用戶向網站Down Detector報告，連接WhatsApp時發生問題，顯示「連線中... 」的訊息，卻未能連線，香港有用戶亦遇到相同問題。WhatsApp則在社交媒體貼文，表示知道部分用戶遇上問題，正在努力盡快讓服務全面恢復。至香港時間凌晨2時35分左右，受影響用戶已陸續能夠重新連線。

Fb及Ig傳亦有中斷 與此同時，同屬Meta旗下的社交網站Facebook和Instagram，亦在香港凌晨2時半左右，分別有約5,000及6,000名用戶向Down Detector報告不能連接，至清晨6時左右報告相關問題的用戶數量有所下降，而Meta公司暫未有證實這兩個社交程式出問題。