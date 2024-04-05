譚德塞：須加快撤離希法醫院病人
【本報綜合報道】巴勒斯坦最大規模的希法醫院早前遭以軍圍困及攻擊，損毀嚴重，世界衞生組織總幹事譚德塞周三表示，希法醫院大量病人需要撤離，若不迅速執行，最終將導致更多人死亡。
經過兩星期的行動後，以色列軍隊於周一離開希法醫院，拘留了數百名疑似巴勒斯坦武裝分子，也使希法醫院變成大片頹垣敗瓦。譚德塞在瑞士日內瓦表示，由於不能得到希法醫院的醫療服務，需要撤離的病人將會增加，但撤離行動目前非常緩慢，必須加快，否則很多人將失去生命。他又表示，加薩36家醫院中只有10家仍能部分運作，世衞正在尋求到訪希法醫院，向工作人員了仍有甚麼可以挽救，但他同時指出，當地的情況看來是「災難性」。
促設更多進入加薩過境點
此外，譚德塞又指，國際人道組織世界中央廚房的車隊不應受到攻擊，因為車身清楚顯示組織標誌，加薩的飢餓民眾將因為事件而得不到食物。他說世衞於極度危險的情況下繼續在加薩進行援助工作，呼籲設立更多進入加薩北部的過境點，以及更好的去衝突化機制，以便援助車隊安全行駛。
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