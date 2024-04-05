譚德塞：須加快撤離希法醫院病人

【本報綜合報道】巴勒斯坦最大規模的希法醫院早前遭以軍圍困及攻擊，損毀嚴重，世界衞生組織總幹事譚德塞周三表示，希法醫院大量病人需要撤離，若不迅速執行，最終將導致更多人死亡。

經過兩星期的行動後，以色列軍隊於周一離開希法醫院，拘留了數百名疑似巴勒斯坦武裝分子，也使希法醫院變成大片頹垣敗瓦。譚德塞在瑞士日內瓦表示，由於不能得到希法醫院的醫療服務，需要撤離的病人將會增加，但撤離行動目前非常緩慢，必須加快，否則很多人將失去生命。他又表示，加薩36家醫院中只有10家仍能部分運作，世衞正在尋求到訪希法醫院，向工作人員了仍有甚麼可以挽救，但他同時指出，當地的情況看來是「災難性」。