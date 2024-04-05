空襲救援車隊奪命 拜登首對以表不滿

國際人道救援組織世界中央廚房（WCK）在巴勒斯坦加薩的7名援助人員，周一在以軍的空襲中死亡。該組織始創人兼名廚安德烈斯周三指摘，以軍是「有系統地、逐輛逐輛車」針對組織的車隊施襲。有美國官員透露，總統拜登於當地時間周四和以色列總理內塔尼亞胡通話，並將向對方表達對事件的不滿。

安德烈斯在視像訪問中表示，WCK與以色列軍方有明確溝通，以軍了解援助人員的行動。他稱，WCK車隊被炸「不僅僅是運氣不好，炸彈扔到了錯誤的地方」，並指車隊全長超過1.5至1.8公里，車隊頂部都有清楚的彩色標誌，以色列國防軍知道車隊的下落，卻在非衝突區針對他們。

組織始創人斥有系統施襲 對於以色列和美國稱該次攻擊並非故意的說法，安德烈斯斷然拒絕這解釋，並呼籲美國政府和所有遇難者的所屬國家對此事件進行調查。

安德烈斯是西班牙人，西班牙首相桑切斯周三亦指摘以色列，對在空襲加薩時殺死WCK工作人員的解釋「不足且不能接受」，各方正在等待以方提供更強有力及更詳細的澄清，再決定採取甚麼行動。WCK遇難者中包括波蘭人，波蘭外交部官員稱，會與以色列駐波蘭大使討論兩國關係的新形勢。同樣有國民在事件中喪生的英國，英國首相辛偉誠表示已要求以方就事件展開獨立調查。

另外，英媒周三引述一名美國官員指，拜登將向內塔尼亞胡表明他對事件的憤怒和沮喪，可能會提出為人道主義工作者提供更好保護以及增加向加薩運送食物的必要性。白宮稱拜登雖然對今次事件感到憤怒和心碎，但沒有從根本上改變美國在加薩衝突中對以色列的堅定支持。在西方盟友抗議下，以色列國防軍總參謀長哈列維日前已就事件罕有道歉，承認軍隊犯下嚴重錯誤。

以軍頭日前承認犯錯道歉 美以代表周一曾舉行視像會議，討論以色列威脅對加薩南部城市拉法發動廣泛攻勢的問題，計劃在下周舉行面對面會議進一步討論。白宮安全委員會發言人柯比表示，面對面會議雖然不太可能就前進方向達成明確結論和決定，但美方希望於如何在不傷害平民下從拉法根除回教激進組織哈馬斯分子方面取得進展。本報綜合報道