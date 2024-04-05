台衞福部憂米污名化 改毒素名為「邦克列酸」

【本報綜合報道】台灣台北市素食餐館寶林茶室食物中毒案持續發酵，目前衞福部疾管署已接獲30宗個案通報，其中兩人死亡。衞福部周三召開專家會議，次長王必勝表示，避免米製品遭污名化，涉案毒素米酵菌酸（Bongkrekic Acid）採用音譯方式改名「邦克列酸」。

使用英文音譯 王必勝在臨時記者會上表示，周三上午邀集食品、毒理、微生物、臨床醫療等部門或專家開會，釐清產生米酵菌酸的唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型在台分布情況，研議是否開展調查，或視情況盡快徵求研究計劃。王必勝認為，米酵菌酸一名會造成民眾對米製品的恐慌，有學者提出應該改稱「椰酵菌酸」，會上大家一致決議更改，但因此翻譯不是很到位，決定不用其他食物，參考細菌命名化學品命名後，決定使用英文音譯。

王必勝指出，唐菖蒲伯克氏菌的4種病原型中，目前知道椰毒亞型會分泌毒素，而該毒素與米無關且翻譯不到位，故專家一致決議應正名。衞福部另赴胡姓廚師家中採集14件環境樣本，但因周三發生花蓮地震，食藥署指負責細菌培養的昆陽實驗室跳掣，培養細菌進度或受影響。