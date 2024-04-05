寵物狗街頭撕咬路人 釀21處傷口 主人未能制止

【本報綜合報道】貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市一隻寵物狗日前在路上撕咬一名路人，造成後者多達21處傷口，相關影片在網上流傳。事發地所屬街道辦表示，事發後已上門慰問傷者，涉事犬隻已被送離當地，目前警方已介入處理，並組織狗主和傷者協商。

犬隻送離當地 傷者彭女士事後被送往凱里市疾控中心治療，目前正在家中休養。事後狗主承擔了彭女士的醫藥費，並上門向她道歉。彭女士憶述，當時狗隻沒繫上狗繩，直接衝向她，即使主人過來也無法制止，考慮到當時那種情況，她根本無處可躲。

街道辦工作人員稱，正在跟進處理此事，同時後續將加強文明養犬安全宣導工作。另有當地官方人士透露，涉事狗隻是拉布拉多犬，主人長期沒有遛狗。