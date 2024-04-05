四川國企領導貪賄194萬 囚5年半

彭毅

【本報綜合報道】四川某國企領導彭毅去年因犯貪污罪、受賄罪，被依法判處有期徒刑5年6個月，並處罰金70萬元（人民幣‧下同，約77萬港元），追繳所涉贓款近179萬元（約194萬港元）。四川省紀委監委周二披露，彭毅曾沉迷於直播打賞，因此債務雪球愈滾愈大，最終走上嚴重違紀違法的道路。

彭毅沉迷於打賞網絡主播 彭毅1987年8月出生，2010年9月參加工作，2022年8月成為中共預備黨員，曾任四川米易白馬工業投資有限公司經理助理、副經理等職。四川省紀委監委指，任職之初彭毅也曾兢兢業業，但在讚美和吹捧面前愈發放任虛榮心和享樂欲滋生蔓延，逐漸奉行起及時行樂的人生「哲學」。百無聊賴之際，他誤入網絡直播，這種新奇體驗讓他將大量時間耗在虛擬世界中，沉迷於打賞網絡主播，從最初幾十元發展到數萬元不等。

由於網貸愈來愈多，彭毅於是想通過私售水泥的方式獲取資金，從2019年3月至2020年3月私售水泥收到的貨款高達128萬餘元（約141萬港元）。自2020年上半年至去年春節期間，他先後14次收受管理服務對象所送錢款50萬元（約55萬港元），20餘次借用管理服務對象孫×豪車往返攀枝花、成都、宜賓等地辦理私事，也多次在酒樓、餐廳、消夜店、KTV等接受管理服務對象的宴請，至去年5月宣告被查，同年8月被取消預備黨員資格及開除公職。

兵器工業集團前部長受查 此外，中央紀委國家監委周三通報，兵器工業集團裝備保障部前部長李照智涉嫌嚴重違紀違法，正接受兵器工業集團紀檢監察組及山西省朔州市監委紀律審查和監察調查。