耶倫抵廣州 將赴京冀穩中美關係

【本報綜合報道】美國財長耶倫昨日下午抵達廣東省廣州市，開展一年內第二次訪華行程，周五分別與廣東省省長王偉中和中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會晤，之後轉往北京。此行希望進一步穩定中美關係，同時提出對中國在某些行業大規模投資引發外溢效應的憂慮。

就華大規模投資影響表憂慮 耶倫周三對隨行記者表示，與華討論的議題包括中國對一系列產業的大規模投資導致產能過剩，擔心其對這些產業的補貼會對美國和其他國家產生外溢效應。

她提到太陽能電池、電動車和電池，是美國試圖透過提供稅務補貼來支持其增長的產業。被問及如中國不解決產能過剩問題，美方會否實施關稅等貿易壁壘時，她稱不排除保護這些產業的可能方式。

耶倫又稱，中美經濟工作小組和金融工作小組將於本月稍後，在國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議期間再次開會。內媒引述專家預計，中美將進一步共同努力改善雙邊經貿關係，為經濟全球化、應對共同挑戰做出積極貢獻，雙方可深化從應對氣候變化到協調宏觀經濟政策等廣泛領域合作。