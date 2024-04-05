馬英九抵陝西 參加軒轅黃帝祭典

【本報綜合報道】台灣前總統馬英九率領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，周一起訪問大陸11天。一行人在廣東逗留3日後，轉到陝西將停留4日，昨日在延安市黃陵縣，參加「甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮」活動。

大陸官媒曝光多張馬英九等人出席典禮的畫面，馬英九獲安排與大陸國台辦主任宋濤一同上台獻花，副主任仇開明亦有陪同，並一同上香致祭。馬英九的獻花順序排第4位，僅次於全國人大副委員長彭清華、全國政協副主席蔣作君及陝西省委書記趙一德。

繼馬英九後，台北市前市長郝龍斌、立法院前院長王金平、國民黨前主席洪秀柱以及國民黨前秘書長李乾龍均計劃前往大陸訪問。郝龍斌周三表示，國民黨的核心思想是親美和親陸，該黨主席朱立倫若想強化這理念，訪陸是應該要做的事。

國民黨副主席啟程訪美 另一方面，國民黨副主席夏立言昨日啟程訪問美國。訪問團將於美國停留10日，預計於本月15日返台。夏立言出發前在機場表示，與大陸的關係及與美國的關係一向都是國民黨的重點，「親美、友日、和陸」是國民黨一貫政策，此行會拜訪許多老朋友。被問及此次美國行是否有平衡馬英九訪陸的用意，夏立言表示外訪需花費長時間準備，所以並不是刻意安排，只是正好時間上巧合，絕對沒有刻意平衡任何事情。