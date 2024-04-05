AIT主席晤柯文哲 談陸灰色地帶戰術

【本報綜合報道】美國在台協會（AIT）主席羅森伯格正在台灣訪問，台灣民眾黨昨日表示，她周三與民眾黨主席柯文哲會面時討論到台海現狀，尤其是大陸採取灰色地帶戰術的情況。羅森伯格強調，會秉持誰執政台美關係都不變的信念，共同守護台海和平穩定，希望台美合作打造更韌性社會。柯文哲亦認為，大陸軍機擾台不利於兩岸累積善意。

柯指陸機擾台不利積善意

羅森伯格周三早上亦拜會台灣立法院長韓國瑜，當時花蓮近海發生強烈地震，她致詞時表示希望大家都平安，也希望很快能從台灣緊急救災隊那邊獲得好消息。地震發生時，美中經濟與安全評估委員會（USCC）成員海伯格（Jacob Helberg）亦在台灣，他在社交平台發文附上房間物品散落一地的照片，並向台灣人及受影響家庭致意。