美副卿：與英澳新潛艇計劃 助遏大陸對台行動

罕有相提並論 京曾多次斥AUKUS危險 美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）周三在華盛頓智庫新美國安全中心發表演說時表示，美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）的潛艇計劃，可能有助遏阻中國大陸對台灣的行動，罕有地將之與台灣相提並論。

坎貝爾表示，AUKUS的新潛艇能力在各種情況下都有重大影響，將促進和平與穩定，包括台灣海峽。他認為，與其他國家密切合作，不僅在外交方面，也包括國防領域，將可更廣泛促進和平穩定。他提到下周四舉行的美日菲三方峰會，形容是前所未有的三邊接觸，三國將就在南海和其他地方更密切協調作出承諾，包括讓美日聯合開發軍備。

第二支柱或納更多夥伴 坎貝爾在會上透露，AUKUS的「第二支柱」可能會吸納更多印太夥伴。他說：「當AUKUS啟動時，人們相信在某個時候，我們會歡迎新的國家參與，特別是第二支柱。」美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問約翰斯頓（Christopher Johnstone）預計，下周的美日聯合聲明中會提及日本在AUKUS第二支柱下可能參與的項目。另有學者指出，與其讓日本、新西蘭、加拿大甚至南韓成為AUKUS的正式成員，倒不如讓他們參與第二支柱中優先領域的個別項目，以吸納其技術優勢。

美國、英國和澳洲去年公布上述計劃，由英美兩國協助澳洲建造一支核動力潛艇艦隊，其中澳洲會從美國獲得至少3艘核動力潛艇，旨在對抗大陸在印太地區日益增長實力。澳洲曾拒絕承諾在台海爆發軍事衝突時支持美國，大陸則多次批評AUKUS危險，恐引發區域軍備競賽。本報綜合報道