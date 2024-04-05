美專家讚台地震準備為世界最先進

【本報綜合報道】台灣花蓮周三發生強烈地震，美國地質專家指出，台灣位處頻繁的地震帶，今次死傷數相對較不嚴重。該專家認為台灣的地震準備工作是世界上最先進，該島實施了嚴格的建築規範、世界一流的地震網絡以及廣泛的地震安全公眾教育活動，有助減輕災難性破壞和人命傷亡。

報道指，台灣位於太平洋「火環」沿線，也就是環繞太平洋的地震斷層，是世界上發生地震最頻繁的地方。由於菲律賓海板塊和歐亞板塊相互作用累積張力，令該地區特別容易受地震影響。報道引述密蘇里科技大學地震學家兼教授史蒂芬．高指，台政府不斷修改新建和現有建築的抗震等級要求，並向願意檢查建築物抗震性能的居民提供補貼，相關措施可增強台灣的抗震能力。

台灣大學地質系名譽教授陳文山周三表示，強震後會牽動旁邊的活動斷層，西邊有中央山脈斷層，東邊也有隱沒帶。其中東邊系統一直是專家擔心的，因為過去30至40年來都沒有地震，一旦發生地震可能達黎克特制8級，除地震之外可能也會引發海嘯。

美國務院稱必要時可援助 另一方面，美國國務院發言人米勒周三表示，美方密切關注相關情況，如有必要將提供援助。他另提到，美國對台政策不變，美台有長期堅若磐石的夥伴關係，期待在台灣政治過渡時期維繫這種非官方關係。