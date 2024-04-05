本報訪問災區民眾 聞石頭聲仍驚恐

【駐台記者宋江誠報道】花蓮周三發生強烈地震，本報記者翌日訪問多名身處災區的民眾，均表示回想起事發一刻仍是餘悸猶存。在受訪過程中亦是餘震不斷，不少民眾直言，聽到山上滾下石頭的聲音，仍然十分恐慌，感到憂心萬分。在花蓮市區經營民宿和燒烤店的鄭先生更表示，地震一刻，接送其兒子的校車剛好經過天王星大樓，在大樓傾斜的一瞬間，司機加速衝過才逃過一劫。

鄭先生受訪時表示，他到花蓮約有9年，剛到時遇一般有感地震就緊張地跑出來，以往當地人根本無人在乎，但此次地震天搖地晃，不少老人驚慌逃出，更寧願搬椅子到室外坐着，也不敢留在家中。當鄭先生收到縣政府通知停工停課時，已送兒子上校車，經詢問後得知，原來該車需經過傾斜的天王星大樓。他的兒子回家後表示，看到紅色的大樓慢慢滑下來。

花蓮縣新城鄉代會主席陳秀玲表示，花蓮人對日常一些小地震早已習以為常，但這次搖晃的時間好久，家中物品東歪西倒，有多年珍藏的名酒和藝術品掉落地上，損失慘重。她又希望有關部門改善交通情況，解決每次災後蘇花路斷的窘困，並強固建築防震建設等，這是她以一個花蓮人對此次地震的心聲。

衝擊旅遊業 旅團紛取消預訂 此次地震亦衝擊旅遊業，鄭先生表示，這次地震剛好連續假期，有旅行團紛紛取消訂房及活動，旅遊巴因交通中斷也無法開入，加上餘震不斷，「連花蓮人都感到驚慌，更何況是觀光客。」另居住在太魯閣景點附近、經營餐廳的賴小姐表示，地震當日早上陸續有遊客開車抵達，至今仍餘震不斷，一直聽到有落石掉下來的聲音，覺得蠻危險的。看到原本美麗的山谷受地震重創，賴小姐直言：「山谷哭了」。