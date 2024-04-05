公路遇落石 司機及時後退逃生

【本報綜合報道】花蓮發生強烈地震後，蘇花公路災情嚴重，多處大面積坍方，國民黨立委傅崐萁直言，當地修復期長，恐怕兩至三個月內很難打通。該路段的山坡滾落多塊巨石時，有司機反應迅速，急速倒車逃過一劫，但前車未能順利逃出，車身被巨石砸中。

地震發生前，有兩輛私家車行經蘇花改中仁隧道出口往南，地震發生後前方司機立即停車並加速倒退，後車亦跟隨倒車。惟此時山坡上有大量巨石高速滾落，前車雖已避過多塊巨石，但在巨石夾擊下仍被其中一塊砸中車尾。後車繼續後退，在30秒的生死瞬間成功避開，場面駭人。另有目擊者拍下海邊公路旁山崩瞬間，塵土騰起高速衝向路面，一輛汽車衝出沙塵加速逃跑，最終安全離開。

正開晨會 柯文哲即躲桌下 台北高架橋上亦有驚險一幕，地震發生瞬間一輛旅遊巴和多輛私家車迅速停下，但車身完全不受控制，不斷左右搖晃。車身較高的旅遊巴搖晃幅度十分大，似要向旁邊傾倒，情況危險。

另在地震發生時，民眾黨主席柯文哲當日正在開晨會，他立刻躲到桌子底下，並不忘拿着咪高峰，但其他與會人士仍坐在櫈上未見驚慌。