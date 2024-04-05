花蓮強震 傾斜樓住戶喪命 當局查興建過程

餘震逾300次全 台增至10死過千傷 台灣花蓮近海周三發生7.5級淺層地震，至昨日已出現約300次餘震，最強一次為6.5級。地震增至10人死亡、1,099人受傷。最新確認的死者為65歲連姓男子，他被活埋在小錐麓步道，警方和消防發現時他已明顯死亡多時。據報尚有705人受困，15人失聯，位於山區礦場的64名受困人員已脫困。

根據氣象部門統計，主震過後，截至周三晚10時半左右，已發生超過210次地震，震央在花蓮縣及花蓮近海。另於昨晚10時30分，花蓮海域再發生5.1級地震，震源深度10公里。

71外籍人士獲救 仍有4失聯 台灣外交部指出，截至昨日下午4時30分，花蓮地震地區受困外籍人士中，71人已獲救，其中包括英國6人、法國3人、澳洲兩人、美國7人、以色列4人、加拿大3人、德國25人、瑞士7人、新加坡8人、匈牙利兩人、荷蘭4人。目前仍有一名印度人、一名加拿大人及兩名澳洲人失聯。

位於花蓮、震後嚴重傾側的天王星大樓，周三晚上10時許搜救工作基本結束，之前被困大樓內的25名居民，有24人脫困，最後一人是為救愛貓返回家中受困的康姓女子，惟她被樓板、石塊及配電箱壓住，救援人員要逐一清理才把她救出，救出時已無生命迹象，最終確認身亡。消防指，天王星大樓內一度有數十名住戶被困，相信全部已救出，因此暫停搜救行動。花蓮地檢署的檢查官、縣政府代表和工程人員等周四上午到場調查，釐清大樓興建和審批過程是否涉及人為過失，預料最快今日開始拆卸。當局暫時鞏固大樓，防止繼續傾斜，有居民想進入大樓取回個人物品但被勸阻。

餘震未停 不能用大規模器具 花蓮另有多幢建築傾斜或受損，其中北濱街半倒大樓被當局派員到場連夜拆除，其餘搶通、搜救工作一度暫停，至周四繼續進行。而花蓮強震造成中部橫貫公路多處坍塌，50名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中受困九曲洞，周三傍晚有其中3名員工徒步回到酒店報平安。當局需待公路局周四搶通路段後，才可確認狀況。花蓮縣消防局表示，將進入災區地點營救，搜救單位正配合工程車，將路上巨石清除，但目前仍有餘震，暫時未能使用大規模器具搜救，而目前可聯繫上的受困民眾，並已安全就地避難。

另因道路中斷，救援人員昨日出動直升機，陸續將某山區礦場的受困民眾運載下山。花蓮縣政府周三晚表示，為協助救災及重建，即日起開放賑災捐款專戶、接受民眾捐款。多個民間團體亦開展緊急救援，提供災民收容與關懷服務。高雄市長陳其邁當晚亦表示，捐出一個月的月薪，希望能夠盡棉薄之力幫助花蓮災民及後續復原工作。本報綜合報道