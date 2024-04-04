以襲使館圖大戰 伊朗苦忍反消耗

以色列突襲敍利亞，但受襲的是伊朗大使館，即等同伊朗國土，無疑是以色列向伊朗的宣戰，這是明顯的挑釁。伊朗只是說等待相應報復，安排反擊，但會是怎樣的反應呢？

以巴之戰，伊朗一直拒不直接參戰，為的是想保存伊朗的發展，避免與以色列大戰。也為了保住中東和局，好讓與沙特阿拉伯的和解深化、鞏固。近來，沙特立場轉強硬，公開警告以色列要其放棄佔領的東耶路撒冷。背後是也門叛軍青年運動（胡塞武裝）壓力，後者阻止沙特讓以軍借道空襲，也要求反過來借道空襲以色列。伊朗與沙特的和解因以色列的暴行而趨團結。現時伊朗只是怕大戰失控，可是以色列一直挑釁，伊朗在各地方武裝的催逼下，應是退無可退。

或動員地方武裝進攻 以巴之戰是以色列將之突破地區性質，因採種族主義而提升為世界戰爭，把美國牽入，面對整個阿拉伯民族、伊斯蘭教國家。伊朗身為伊斯蘭教什葉派首領，怎能一再避戰，讓以色列更形囂張呢？以色列炸敍利亞的伊朗大使館，應是伊朗容忍的底線了。以色列的企圖是盡快決一死戰。在加薩抓不住哈馬斯主力，現時便攻擊黎巴嫩、敍利亞、伊朗，希望引伊朗出兵，以軍將之盡殲，便進軍各國，大開殺戒。以國有部級官員倡議在加薩動用核武，目的不但消滅哈馬斯，滅族加薩，且是借此逼伊朗出手，便可用核武攻伊，斬首滅國。今次謀徹底之戰，打敗了伊朗，餘者包括沙特便無力抗拒以色列。以色列可享一、二十年的安穩，為此動用核武在所不惜。美國國會亦會有人呼應。

現時以色列的優勢是核武，伊朗仍未建成。故此，以色列一直放言要及早摧毀伊朗的核武發展。今次會是大好機會，但國際會容許以色列這樣做嗎？美國已控制不了以色列，美國軍隊與政府精英相信也有不少人傾向以色列，企圖一舉毀滅中東最大反美力量的伊朗，借此也有望扭轉烏克蘭戰爭的敗勢。可是伊朗會怎樣計算呢？策略是重擊以色列但未足給對方藉口用核武攻伊。這便應是動員各地方武裝攻以國境內，伊朗則空襲以境內重要點來作呼應。以地方武裝為主，但全力供應武器，而不用伊朗軍方對付以色列，避開大戰，可能是最適當的反應。伊朗還是用拖字訣盡量消耗以色列與美國的軍力、財力與士氣，才是美以無法抵擋的最佳戰略。

研究所所長 陳文鴻