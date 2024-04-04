相處日久 牧羊犬學貓坐

美媒周二報道，美國馬里蘭州巴爾的摩兩歲混種邊境牧羊犬阿夫卡（Avka），前年入往新家後與舊有貓咪成員相處日久，漸漸染上對方的習慣。阿夫卡近日擺出貓咪坐姿的照片（圖）獲上傳至社交平台，民眾大讚狗狗可愛。阿夫卡坐在梳化上，將四肢捲縮進身體，就像一塊烤麵包，而貓咪感到非常放鬆時，會這樣坐着保持體溫。