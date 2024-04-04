父改裝音樂咖啡車 訓練病弱子獨立

【本報綜合報道】中國四川省一名父親發現稚子體弱多病，多年來想方設法提升他的生活技能，鍛煉兒子逐步融入社會，過程中探索出獨有的教育方法。他為培訓兒子獨立生活，將一輛二手客貨車改裝成音樂咖啡車，內有鋼琴及咖啡機，帶着兒子四處旅遊，一邊賣咖啡，一邊表演鋼琴。

內媒周二報道，軒軒（化名）自小確診自閉症、腦癱、癲癇、地中海貧血等疾病，直至8歲大病一場後，父親干強毅然決定辭去工作，全職照顧軒軒。軒軒花了10年時間才學成如廁，干強便學會降低對兒子的期望，反而每天都驚喜發現軒軒進步。他後來更定期訓練軒軒獨立，讓他戴定位手錶自己出門。軒軒如今已熟悉路線，更學會搭地鐵和買食物。

干強一家在農曆新年前夕準備好音樂咖啡車，帶着軒軒遊山玩水，途經陝西、湖北等6個省份，軒軒看到優美的風景，興奮得開懷大笑。

自駕外遊 邊擺攤邊彈琴 干強及軒軒結束旅程後不時開着音樂咖啡車到成都市的空港花田開舖，吸引不少民眾前往欣賞軒軒彈奏鋼琴，軒軒亦漸漸愛上開舖，總是主動請纓賣咖啡。