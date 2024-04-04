月球時間標準需制訂 美促NASA 2026年完成

全球登月任務如火如荼，每項任務甚至國際之間都需要精密協調，惟月球時間目前只由各國自行換算，實際上會有偏差。英國傳媒報道，白宮周二指示美國太空總署（NASA）在2026年底前制訂計劃統一月球時間標準，做法可能參考在地球制訂協調世界時（UTC）的經驗。美國將與國際達成協議，確定落實統一月球時間標準的方法。

白宮科技政策辦公室（OSTP）主任普拉巴卡（Arati Prabhakar）周二發出備忘錄，指示NASA與美國政府其他部門合作，並強調制訂協調月球時（LTC）將為月球環境運作實現準確性和彈性，使所有參與航天的國家受益。制訂協調月球時需要與標準機構以及已簽署《月亮女神協議》的36個國家達成新協議。普拉巴卡提到，對於月球上的觀測者而言，地球上的時鐘在每個地球日會損失58.7微秒。

地球時間更慢 影響通訊定位 根據相對論，時間在更強引力場中流逝得更慢。由於地球引力較月球強，地球上的時間會比月球過得更慢。伴隨其他周期性變化，月球與地球的時間將進一步偏差。OSTP官員指出，當月球時間不統一，就難以確保太空船之間數據安全傳輸，也難以同步地球、月球衞星、基地和太空人之間通訊，更可能導致從月球或近月軌道繪製地圖和定位時出錯。當商業活動將來向月球擴展，協調月球時將保障物流和交易可靠。

聯合國國際電訊聯盟目前使用協調世界時，作為地球統一時間標準，協調世界時則依賴放置在全球各地的原子鐘，分別測量原子狀態的變化產生平均值，最終得出精準時間。OSTP官員形容，試想像如果全球時鐘並未同步，將會造成混亂，日常事務將變得更具挑戰。他認為制訂協調月球時可能會受到協調世界時影響，也可能需要在月球表面部署原子鐘。本報綜合報道

太空人或在月表放置原子鐘，圖為構想圖。 地球依賴原子鐘統一時間標準。（Getty Images圖片） 普拉巴卡