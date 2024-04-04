華留學生伏屍停車場 美警：屬自殺

【本報綜合報道】美國緬因州周日發現一名女子伏屍停車場，她是就讀鮑登學院的20歲中國女留學生詹慶陽（Qingyang Zhan，音譯），上址距離學校大約一公里。當地傳媒引述警方周二表示，初步調查事主自殺身亡，因尊重私隱不會透露細節。

學院5年內至少5學生死亡 鮑登學院周日在聲明表示，事主2019年由上海來到美國生活，之前在加州上學，2021年秋季入讀該學院。聲明形容她生前「聰明而迷人」，參與創辦中國學生會，擁有政府與法律研究和亞洲研究雙學位，曾經在學院教學與學習中心擔任亞洲研究學習助理，並在學院音樂會樂隊擔任鋼琴和結他演奏者。聲明稱，死者離世對其父母、兄弟、親人、朋友、同學，以及整個學院都是巨大悲劇，希望各人共同度過這段艱難時光。

根據學院校友雜誌記載，自2019年以來至少有5名該校學生死亡，大部分死於事故，其中兩人死於車禍，一人在校外公寓自殺，還有兩人分別死於皮划艇溺水和嚴重過敏反應。鮑登學院職員拒絕回答有關詹慶陽的死亡或追悼會等其他問題，也拒絕談論最近的學生死亡事件。