星洲最大洗錢案 首認罪被告囚13月

【本報綜合報道】涉及新加坡最大宗洗黑錢案的被告蘇文強，周二成為首名認罪的被告，被判監13個月。

涉額173億 另9人被控 洗黑錢案涉案金額上升至超過30億坡元（約173億港元），至今有10人被控。除了蘇文強外，其他被告分別是蘇海金、蘇寶林、蘇劍鋒、張瑞金、林寶英、王水明、陳清遠、王寶森、王德海。

此外，原籍中國的男子蘇永燦及王火強也證實涉案，新加坡警方已經對他們發出拘捕令，並通過國際刑警組織發出紅色通緝令。

持有柬埔寨、瓦努阿圖、中國護照的蘇文強面對11項控罪，包括8項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案法令的控狀，指控他使用從菲律賓非法網上賭博獲得收益購買汽車，也涉嫌購買17個名牌袋和首飾等奢侈品，以及30瓶貴州茅台及12瓶18年麥卡倫威士忌。

另外，他被指用款項支付優質洋房的月租和訂金，以及烏節三翠林公寓單位的月租。

上述款項全額或部分也是蘇文強通過菲律賓非法網上賭博生意所得，這門生意的對象以中國賭客為主。