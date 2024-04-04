互免簽滿月 赴泰旅遊銷情如火 華175萬人次佔最多

中國與泰國自上月1日實施互免簽證協定後，兩地遊客互訪熱度攀升。數據顯示截至上月31日，泰國累計接待外國遊客逾937萬人次，較去年同期652萬人次增長約44%；中國佔超過175萬人次，為入境當地外國遊客最多的國家。

中國內地傳媒周一從雲南昆明出入境邊防檢查站獲悉，上月1日至周一凌晨零時，該站在昆明口岸合共驗放免簽入境的泰籍旅客13,100多人次，出境赴泰的中國籍旅客24,200餘人次。昆明口岸已經開通往返泰國曼谷、清邁、布吉島等地合共3條直飛航線，日均執飛泰國航班達12班。

西雙版納磨憨出入境邊防檢查站表示，上月1日至31日，該站在中老邊境驗放入境的泰籍旅客2,100人次，其中中老鐵路磨憨口岸驗放入境的泰籍旅客629人次，環比上升750%。該站今年驗放出入境第三國人員12,800人次，其中9,400人次為泰籍，佔73.4%。入境泰國人中，前3大事由分別是觀光休閒、會議商務、學習。

入境順暢降時間成本 帶團到泰國的領隊王曉梅從事旅遊業15年，周一表示以前一個月大概帶兩個團從成都到泰國，現在一個月要帶5個團。她指出，中泰互免簽證省去辦理簽證的準備時間，入關也變得更順暢，時間和經濟成本降低，「說走就走的旅行成為可能」。

旅客首季消費千億元 與此同時，泰國旅遊和體育部周二表示，在第一季度，外國遊客總消費額達4,546億泰銖（約1,000億港元）。統計數據顯示，本季度訪泰遊客人數位列前5位的國家及地區，分別為中國、馬來西亞、俄羅斯、南韓、印度；受復活節假期影響，來自歐洲及大洋洲國家的遊客人數顯著增長。

泰國旅遊和體育部部長素妲婉表示，泰國旅遊業預計將保持穩定增長，推動因素包括免簽證政策、便利的出行措施以及航班數量的增加等。泰國政府對於旅遊業的持續發展持樂觀態度，並期待全球遊客的到來。本報綜合報道