俄截獲偷運入境炸藥 可夷平5層民房

【本報綜合報道】俄羅斯聯邦安全局周二表示，成功阻止一宗把炸藥藏在東正教聖像及器具內偷運入境的事件，拘捕一名男子。案中檢獲的六素精炸藥數量，足以夷平一幢5層高民房。

藏聖像內 自烏發貨

聯邦安全局人員在普斯科夫州烏林比卡邊境口岸，檢查一輛拉脫維亞入境的汽車，在一批自烏克蘭發貨，途經羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克、波蘭、立陶宛、拉脫維亞的教堂用品內，搜出4個自製炸彈、10公斤炸藥、91個電子雷管、RPG7火箭推進榴彈彈頭部件。內務部普斯科夫州司法鑑定中心主任別洛茨科夫斯基表示，在聖像內搜到威力較TNT炸藥強1.5倍的六素精炸藥，並找到可以延遲爆炸時間的引信，後者一般由特種部隊用於破壞活動。